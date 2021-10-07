МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рассматривать "Северный поток-2" нужно в рамках экономического проекта, который выгоден России и Европе, вопросы о военном потенциале нужно задавать НАТО, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Адальби Шхагошев.

Ранее в четверг глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох отмечал, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода "Северный поток-2".

"Если речь вести о каких-то головных болях касательно военного присутствия какой-то страны или организации, то это к НАТО, к их североатлантическому блоку, который расширял и расширял свои границы несколько десятилетий", — подчеркнул Шхагошев.

Политик иронично напомнил, что ЕС так же выгоден проект, как и России, а "национальные интересы и партнерство всегда будут у РФ на первом месте".

"Защита национальных интересов через строительство "Северного потока", обеспечение нормальной энергетической продукцией стран, которые будут получать через него энергию, — если для них это головная боль, а не реальная реализация экономических проектов, о чем говорит (канцлер Германии Ангела — ред.) Меркель, Германия, многие европейские страны… пусть запасаются таблетками", — заключил депутат.