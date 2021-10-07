МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" заключила соглашение о сотрудничестве с Татарстаном в сфере развития технологий нефтедобычи и реализации нефтегазовых проектов, сообщила компания.

"Газпром нефть" и республика Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий повышения нефтеотдачи и реализации нефтегазовых проектов. Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и президент республики Рустам Минниханов", — говорится в сообщении. СМИ: Saudi Aramco обдумывает IPO своего розничного подразделения

Стороны договорились о взаимодействии при разработке высокотехнологичного нефтяного оборудования, а также создании в Приволжском федеральном округе и Западной Сибири технологических полигонов для совместных исследований.

Кроме того, документ предусматривает расширение сотрудничества в области геологического изучения недр, добычи и переработки углеводородного сырья, развития системы нефтепродуктообеспечения и ряде других направлений.

"Современные методы повышения нефтеотдачи являются ключевым инструментом для разработки зрелых месторождений и запасов "трудной" нефти. Технологии позволят извлекать значительные запасы углеводородов, рентабельная добыча которых невозможна при использовании существующих решений. Полномасштабному внедрению инновационных методов увеличения нефтеотдачи препятствует их высокая стоимость и необходимость развития российского производства реагентов и оборудования", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что в ходе реализации пилотных проектов "Газпром нефть" уже подтвердила возможность 20% увеличения нефтеотдачи за счет использования технологий ПАВ-полимерного заводнения.

Одним из стратегических партнеров компании в развитии этого направления выступает "Татнефть".

В июне на полях ПМЭФ компании заключили соглашение о сотрудничестве для реализации проектов по увеличению нефтеотдачи пластов. В рамках сотрудничества планируется совместное создание стратегии производства востребованного нефтяного оборудования и его сервиса в регионах своей деятельности.

"Газпром нефть" и "Татнефть" также рассматривают возможность создания совместного предприятия для консолидации ресурсов и компетенций в развитии технологий интенсификации добычи.