МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Розничная цена на бензин в США достигла максимума с 2014 года, сообщил РИА Новости представитель Американской автомобильной ассоциации (AAA). В США призвали наказать Россию за всплеск цен на газ

Нефть сорта Brent дорожает в четверг на 1,4% до более чем 82,2 доллара.

"Начиная с понедельника средняя цена за галлон (3,8 литра — ред.) обычного бензина повысилась в США на четыре цента до 3,24 доллара. Это наиболее высокая розничная цена с октября 2014 года", — сказал представитель ассоциации.

"Небольшое повышение внутреннего спроса в США помогло росту общенациональной средней цены. Однако главный виновник в росте розничных цен — это высокие цены на нефть-сырец, больше 70 долларов за баррель", — добавил он.

По его словам, цена на бензин в США, вероятно, останется повышенной до конца осени.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) — объединение автомобилистов, в которое входят десятки миллионов американцев. Ассоциация занимается среди прочего предоставлением услуг по сниженным ценам, защитой прав потребителей, отраслевыми исследованиями.

Администрация США отслеживает ситуацию на мировых топливных рынках, но пока не готова анонсировать конкретные шаги для их стабилизации, сообщила ранее в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

СМИ ранее со ссылкой на министерство энергетики США писали о возможности товарных интервенций или ограничения экспорта нефти из США для стабилизации внутренних цен.