МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании. Фьючерсы на газ в Европе подешевели третий день подряд

"Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% — до 269,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

"Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года", — цитирует агентство содержание отчета.

"Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.

Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчётной цене четверга — почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.