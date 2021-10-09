МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. По мнению экспертов Bank of America (BofA), мировой рынок газа продолжает испытывать дефицит, несмотря на слова президента России о возможном увеличении поставок. Об этом сообщает РИА Новости. Bloomberg: "Газпром" повысил прогноз цен на газ для Европы

В среду Президент России Владимир Путин призвал на совещании по энергетике рассмотреть возможность увеличения предложения на рынке газа, например, на бирже в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России существует потенциал для увеличения поставок газа в Европу, но все зависит от коммерческих договоренностей.

"Мы видим, что мировой и европейский рынки газа продолжают испытывать дефицит, несмотря на слова российского президента о дополнительных объемах… Европейские цены на газ резко подскакивали <…> на опасениях предстоящего зимнего газового кризиса и последующих комментариях президента России о дополнительных объемах газа в Европу", — заявляют в BofA.

При этом в BofA подчеркивают, что нынешней зимой у "Газпрома" могут появиться сложности с дополнительными поставками газа в Европу, так как Россия все еще заполняет собственные подземные хранилища, а потоки через Украину ограничены. Вместе с тем эксперты называют "Газпром" — одним из главных бенефициаров повышения цен на газ в Европе.

Также отмечается, что в связи с сокращением транзита через Украину на 20% и поставок по трубопроводу "Ямал-Европа" на 14% после аварии на заводе в Новом Уренгое экспорт российского трубопроводного газа в Европу снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.