МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ливан полностью остался без электричества после останоавки работы двух крупнейших электростанций, сообщил местный канал LBC. Компания, обеспечивающая электроснабжение, пытается решить проблему, сообщают СМИ.

"Страна полностью погрузилась во тьму после прекращения работы двух электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему", — передает LBC.

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