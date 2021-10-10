МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сербия благодарна России за обеспечение своей энергобезопасности, заявил сербский президент Александр Вучич. Сербия допустила продление газового кризиса в ЕС до двух лет

"Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны", — сказал Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который посещает Сербию 10-11 октября.

Как подчеркнул президент, благодаря помощи РФ Сербия надеется на "самые благоприятные в Европе" цены на газ.

Ранее сербский президент на фоне многократного подорожания газа в Европе и на мировом рынке попросил помощи у президента РФ Владимира Путина. Он передал свое обращение через посещавшего Сербию с визитом вице-премьера Юрия Борисова.

"Я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю — я борюсь за наш народ", — заявил Вучич.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.

Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.