МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет. Сербия поблагодарила Россию за энергетическую безопасность

"Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться", — заявил Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.

По оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.