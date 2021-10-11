МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В России нашли способ снизить цены на электроэнергию за счет наращивания производства водорода. Для этого понадобится создание новых энергоемких предприятий по выпуску водорода и распределению затрат на содержание генерирующих мощностей страны среди большего числа потребителей, сообщают «Известия». Власти предложили транспортировать водород по трубам "Газпрома"

Экспорт водорода из России может составить до 200 тыс. т в 2024 году, а это потребует новых мощностей, считают в Минэнерго.

Производство водорода может предоставить российской энергосистеме возможность снизить как оптовые, так и розничные цены на электроэнергию. Но для этого необходимо, чтобы предприятия, генерирующие водород, развивались за счет покупки электроэнергии на общих условиях — без каких-либо льгот.

Благодаря наращиванию производства водорода средний КИУМ (коэффициент, отражающий, сколько времени электростанция работает на полную мощность) может вырасти в России с нынешних 46% до 80-90% и даже до всех 100%. При этом экономия оптовых покупателей электроэнергии может достигнуть 4-6%.

Вместе с тем в Минэнерго отмечают, что для полномасштабного развития производства водорода необходим устойчивый спрос на внешних рынках, а кроме того, для успешного экспорта водород должен быть очищен от выбросов СО2.