МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Об этом сообщается в опубликованной в газета Figaro статье, авторами которой выступили премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии. Атомная отрасль в полном объеме обеспечивает энергоснабжение РФ на фоне COVID-19 – Путин

"Очень важно… рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию до конца этого года", — отмечается в статье.

Также в статье подчеркивается, что атомная энергетика — безопасный энергетический ресурс, и на сегодняшний день нет научных доказательств, что она способствует глобальную потеплению больше, чем другие виды энергетики, включенные в таксономию. В то же время авторы называют атомную энергетику доступным и стабильным источником энергии, который, в отличие от газа, защищает потребителей Европы от ценовых скачков, а вместе с тем значительно снижает зависимость европейских государств от производства электроэнергии в других странах.

В настоящее время, как утверждается в статье, атомная энергетика обеспечивает почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.

Ранее правительства стран Евросоюза договорились, что к 2050 году регион должен стать климатически нейтральным, то есть объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическую нейтральность можно обеспечить за счет снижения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Для перехода к климатической нейтральности будет необходимо перестроить производство и потребление энергии, значительно сократить объем выбросов парниковых газов, снизить потребление ископаемых видов топлива и шире использовать возобновляемые источник, а также переход потребует триллионы евро инвестиций.