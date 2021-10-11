Вице-прембер Новак: потребление нефтехии до 2030 года будет выше потребления нефти
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В период высокой конкуренции на мировых рынках нефтегазохимии российский рынок подходит к этапу консолидации активов, о чем говорит слияние "Сибура" и ТАИФ, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"В условиях высокой конкуренции на мировых рынках новым этапом развития отечественной нефтехимии может стать консолидация усилий по развитию бизнеса за счет объединения ресурсов крупнейших отечественных отраслевых игроков", — пишет Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
По мнению вице-премьера, знаковым событием 2021 года в этой связи стало создание объединенной компании ТАИФа и "Сибура" на базе "Сибур Холдинга". По его словам, объединенная компания сможет войти в топ-5 крупнейших мировых нефтегазохимических компаний по производству полиолефинов и каучуков.
Потребление нефтехимической продукции до 2030 года будет выше потребления нефти, считает Новак.
"По прогнозам ВР, потребление нефти к 2030 году восстановится до уровня 2019 года после текущего снижения. В то же время к этому же сроку потребление полипропилена увеличится на 4%, полиэтилена — на 3,7%", — говорится в статье.
Нефтегазохимия играет важную роль в реализации климатической повестки, а именно в экономике замкнутого цикла. Она предполагает экономию выбросов при помощи сокращения использования ресурсов за счет свойств полимеров, их вторичного использования, уменьшения выбросов СО2 по сравнению с традиционными материалами из-за более низкой углеродоемкости, отмечает вице-президент РФ и добавляет, что полимеры имеют низкое отрицательное влияние на экологию: энергозатраты меньше среднего в 6 раз, а углеродный след — в 13 раз.
Ключевой программный документ нефтехимической отрасли сегодня — План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса в России до 2025 года, который был утвержден правительством в 2019 году, отметил Новак. В частности, введен повышающий инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырье для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в 2020 году вступил в силу федеральный закон о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).
https://1prime.ru/energy/20211011/834935704.html