МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В период высокой конкуренции на мировых рынках нефтегазохимии российский рынок подходит к этапу консолидации активов, о чем говорит слияние "Сибура" и ТАИФ, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Сибур" завершил слияние с ТАИФ

"В условиях высокой конкуренции на мировых рынках новым этапом развития отечественной нефтехимии может стать консолидация усилий по развитию бизнеса за счет объединения ресурсов крупнейших отечественных отраслевых игроков", — пишет Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

По мнению вице-премьера, знаковым событием 2021 года в этой связи стало создание объединенной компании ТАИФа и "Сибура" на базе "Сибур Холдинга". По его словам, объединенная компания сможет войти в топ-5 крупнейших мировых нефтегазохимических компаний по производству полиолефинов и каучуков.

Потребление нефтехимической продукции до 2030 года будет выше потребления нефти, считает Новак.

"По прогнозам ВР, потребление нефти к 2030 году восстановится до уровня 2019 года после текущего снижения. В то же время к этому же сроку потребление полипропилена увеличится на 4%, полиэтилена — на 3,7%", — говорится в статье. Новак рассказал, что может охладить ситуацию на газовом рынке

Нефтегазохимия играет важную роль в реализации климатической повестки, а именно в экономике замкнутого цикла. Она предполагает экономию выбросов при помощи сокращения использования ресурсов за счет свойств полимеров, их вторичного использования, уменьшения выбросов СО2 по сравнению с традиционными материалами из-за более низкой углеродоемкости, отмечает вице-президент РФ и добавляет, что полимеры имеют низкое отрицательное влияние на экологию: энергозатраты меньше среднего в 6 раз, а углеродный след — в 13 раз.

Ключевой программный документ нефтехимической отрасли сегодня — План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса в России до 2025 года, который был утвержден правительством в 2019 году, отметил Новак. В частности, введен повышающий инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефтяное сырье для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в 2020 году вступил в силу федеральный закон о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).