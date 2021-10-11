МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-августе выросли вдвое в годовом выражении — до 28,4 миллиарда долларов; экспортная цена газа в августе увеличилась на 15,2% к июлю — до 282,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит внешней торговли России в январе-августе вырос в 1,7 раза

Физический объем экспорта газа в январе-августе вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 140,6 миллиарда кубометров.

В августе доходы компании от экспорта газа выросли на 36,3% по сравнению с июлем, до 4,74 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в августе увеличился на 18% в месячном выражении, до 16,8 миллиарда кубометров. По сравнению с августом 2020 года доходы "Газпрома" увеличились почти втрое, а объем экспорта снизился на 2,3%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла 92,65 доллара.

Цена экспортного трубопроводного газа в августе этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в июле цена составляла 245,1 доллара за тысячу кубометров, в июне — 226,5 доллара, а в мае — 199,7 доллара.

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе. "Как в сытые нулевые". В мировой экономике начался сырьевой суперцикл

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.