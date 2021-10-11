МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла исторического максимума, а авиакеросина — приблизилась к нему, свидетельствуют данные торгов. Бензин на московских заправках продолжает дорожать

Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России выросла на 2%, до 28 264 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Прошлый рекорд — 28 038 рублей — был установлен недавно, 6 октября. А стоимость авиакеросина выросла на 0,7%, до 53 059 рублей за тонну, немного не дотянув до рекордных 53 092 рублей за тонну.

Котировки других видов топлива также выросли. Цена летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,3% — до 50 833 и 51 918 рублей за тонну соответственно, а зимнего дизельного топлива — на 0,4%, до 53 756 рублей за тонну.

Стоимость бензина по итогам торгов изменилась незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,06%, до 55 970 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,04%, до 57 805 рублей за тонну.

Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) также выросла — на 0,6%, до 43 274 рублей за тонну.