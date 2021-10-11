БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Компании в Европе из-за взлёта цен на газ переключаются на дефицитный рынок угля, где цены также бьют рекорды, говорится в отчёте BofA Global Research report. WSJ: энергетический кризис дал России уникальные преимущества

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, 6 октября был достигнут рекорд в 1937 долларов за тысячу кубометров. Однако на открытии торгов в понедельник стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF падала более чем на 5% — ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на энергетический уголь, а именно австралийский Newcastle и европейский API2, недавно превысили 250 долларов за тонну и достигли самого высокого уровня за всю историю "из-за влияния распространения глобального газового кризиса", отмечается в отчёте BofA Global Research report.

В то время как цены на уголь выросли в четыре раза по сравнению с низкими уровнями прошлой осени, европейские и азиатские цены на газ подскочили более чем в 20 раз. Цены на газ по TTF поднялись почти вдвое за последние 16 торговых дней, а цены на уголь Newcastle и API2 — на 60% за тот же период, говорится в отчёте. "Ищут дрова". Европа теряет шансы выжить без российского газа

Ралли на угольном рынке началось в этом году, когда спрос восстановился от пандемии, и производители изо всех сил пытались удовлетворить запросы после сокращения добычи в прошлом году, когда цены приблизились к рекордным минимумам, отмечается в отчёте.

Тем не менее, экспоненциальное движение цен на уголь, которое развернулось в последние несколько недель, связано с историческим глобальным газовым ралли, говорится в нем.

"Дорогостоящая газовая генерация сейчас поворачивается к и без того ограниченному рынку энергетического угля… В то время как европейская угольная генерация была скована рекордными ценами на выбросы углерода в начале лета, стремительный рост цен на TTF теперь разблокировал переключение с газа на уголь", — сообщается в отчёте.