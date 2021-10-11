КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Молдавия не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии, заявил в ходе брифинга вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Молдавия надеется заключить контракт с "Газпромом" на льготных условиях

"Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией", — сказал он.

Спыну отметил, что власти страны изучают различные варианты восполнения нужного объема "голубого топлива".

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Стороны продолжают переговоры о заключении долгосрочной газовой сделки.