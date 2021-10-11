МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Многие аналитики высказывают точку зрения, что цены на нефть ползут вверх прежде всего из-за высокой стоимости газа. О том, как спрос на нефть может быть связан с подорожанием газа, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Напомним, что сегодня утром мировые цены на нефть выросли почти на 2%, достигнув максимальных значений за три года. Фролов считает, что связь между стоимостью газа и ценами на нефть не может быть прямой. Аналитик рассказала, что будет с ценами на нефть и газ в ближайшее время

Он объяснил, что "нефть обычно напрямую не конкурирует с газом, так как газ используется по большому счету только в трех крупных областях: первая — электроэнергетика, где газ используется в качестве топлива, вторая — различного рода промышленное производство, где газ используется в качестве сырья, и третья область — использование газа в качестве моторного топлива".

Фролов подчеркнул, что "конкуренция" между газом и нефтью, способная повлиять на стоимость нефтепродуктов, возможна лишь в сфере электроэнергетики.

"Пока что есть лишь прогноз со стороны ОПЕК, где обеспокоились возможным обострением межтопливной конкуренции между газом и нефтепродуктами в области электрогенерации: по мере роста цен на газ многие потребители начнут использовать мазут и дизельное топливо для производства электроэнергии" — сказал Фролов.

Что же касается роста цен на нефть, то это явление можно рассматривать как реакцию рынка на подобные прогнозы, считает эксперт.

"Это реакция рынка на некие прогнозы резкого роста спроса на нефтепродукты в области электроэнергетики, а также реакция на подогревающие эти прогнозы отдельно взятые новости, касающиеся небольших пока что рынков, на которых действительно происходит обострение межтопливной конкуренции. Например, Швеция "раскочегарила" свою мазутную электростанцию. Но Швеция не является таким уж колоссальным потребителем, чтобы повлиять на цены на нефть в мировом масштабе", — уверен Фролов.

Подводя итог, эксперт высказал уверенность в том, что "в долгосрочной перспективе эта спекулятивная составляющая не будет оказывать существенного влияния на стоимость нефти".