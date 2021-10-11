МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" за 9 месяцев 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 4,2% в годовом выражении — до 59,11 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "Новатэк" выкупил 666,9 тысячи акций в рамках buy back

В целом "Новатэк" за три квартала увеличил добычу углеводородов на 4,1% — до 464,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2,9% — до 9,25 миллиона тонн.

Продажи газа "Новатэка" за отчетный период выросли на 2,9%, до 55,7 миллиардв кубометров, сообщает компания. При этом продажи за рубежом снизились на 16,2%, до 5,97 миллиарда кубометров.

Объем реализации газа в России в этот период составил 49,73 миллиарда кубометров, увеличившись на 5,7% к аналогичному показателю 2020 года. В третьем квартале продажи газа в РФ составили 14,87 миллиарда кубометров, увеличившись на 3,6% в годовом выражении. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,71 миллиарда кубометров, снизившись на 22,3%. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 16,58 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

"Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", — поясняет компания.

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