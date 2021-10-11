БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии. На Украине оценили эффект от отсоединения страны от энергосистемы России

"Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом —ред.) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС", — сказала еврокомиссар.

Этот процесс включает в себя, среди прочего, синхронизацию электросетей, добавила она.

Во вторник пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором, как ожидается, будут подняты и вопросы, связанные с энергетикой.