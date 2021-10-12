МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нельзя насильно навязывать переход к возобновляемым источникам энергии, искусственно отказываясь от традиционных, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. В МИД прокомментировали "бесстыдные" обвинения США

По словам Новака, одной из основных причин энергетического кризиса, который наблюдается не только в Европе, но и в Азии, выступает несбалансированный подход планирования, давление на отказ от традиционных источников энергии.

"Нужно все более тщательно планировать, обеспечивать плавный переход, не директивный, а с точки зрения рыночного перехода с учетом удешевления новых технологий, их постепенного развития, те новые источники энергии, которые в балансах в будущем будут занимать более высокий уровень", — сказал Новак в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала "Россия 24".

"Но нельзя их искусственно и насильно сегодня взять и насадить, тем самым отказавшись искусственно от традиционных источников энергии", — отметил вице-премьер.

В качестве последствия несбалансированного подхода Новак назвал ситуацию, которая наблюдалась в этом году. В ряде стран из-за отсутствия ветра и малого количества солнечных дней не сошелся баланс спроса и предложения. При этом не были заключены долгосрочные контракты на поставку традиционных энергоносителей.