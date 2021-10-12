МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после четырех дней снижения к завершению торгов во вторник выросли на 2,8%, до уровня 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Производители отметили переход стран Азии на нефтяное топливо

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 986,5 доллара за тысячу кубометров, снижалась незначительно — до минимума в почти 970 долларов, — в целом демонстрировала устойчивый рост, к закрытию цена выросла до уровня 1050 долларов, что на 2,8% выше расчетной цены понедельника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1020 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. Назван главный виновник газового кризиса в Европе

При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения в среду исторического максимума — в моменте 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1000 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.