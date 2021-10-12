КИЕВ, 12 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Украины не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии во время отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба минэнерго. ЕС и Украина готовят общую стратегию реагирования в газовой сфере

Во вторник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября.

"Для планового прохождения отопительного сезона в минэнерго вопросы коммерческого импорта (электроэнергии – ред.) из России и Белоруссии не рассматриваются… Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня", — говорится в сообщении в Facebook министерства.

Также в минэнерго добавили, что график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона даже в самых критических условиях.

Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.