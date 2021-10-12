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https://1prime.ru/energy/20211012/834948398.html
На Украине не намерены импортировать электроэнергию из России
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Министерство энергетики Украины не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии во время отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба... ПРАЙМ, 12.10.2021
энергетика, новости, украина, россия, белоруссия, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 12 окт — ПРАЙМ. Министерство энергетики Украины не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии во время отопительного сезона, сообщила во вторник пресс-служба минэнерго.
Во вторник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщило, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября.
"Для планового прохождения отопительного сезона в минэнерго вопросы коммерческого импорта (электроэнергии – ред.) из России и Белоруссии не рассматриваются… Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня", — говорится в сообщении в Facebook министерства.
Также в минэнерго добавили, что график накопления угля предусматривает возможность стабильного прохождения отопительного сезона даже в самых критических условиях.
Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.