МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин: запасы энергоресурсов в России носят неограниченный характер

"По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится, сидящие в зале мои российские коллеги прекрасно это всё знают, понимают, и исходят из этого, а вот роль природного газа, как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива, вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 миллионов тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики", — подчеркнул президент РФ.

По его словам, уже сегодня СПГ является основным грузом для Северного морского пути.

"Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего 1% до 7%", — отметил Путин.