МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Газопровод на Украине может просто лопнуть при увеличении транзита, и тогда Европа совсем лишится этого маршрута, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал срок выхода экономики России на углеродную нейтральность

"Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", — сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании РЭН.

Президент России добавил, что изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, и это чисто экономический вопрос. Но даже в такой ситуации Россия увеличила объем прокачки через Украину, в 2021 году на 10%, отметил он.

"Пусть спасибо хотя бы скажут, вместо этого одна ругань только в наш адрес слышится", — добавил президент РФ.

Но для того, чтобы прокачивать газ, подчеркнул Путин, "во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние", а во-вторых, России нужно понять, сколько можно будет продать газа, добавил он. При этом он не исключил и сохранение контракта, и увеличение объемов прокачки.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве.