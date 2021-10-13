МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Проблема дефицита газа на рынке Европы заключается в уменьшении поставок не из России, а из других стран, заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне. Путин назвал условие, при котором Европа лишится транзита через Украину

"Основная причина, которая объясняет, почему в Европе сейчас меньше газа — меньше газа не из России, а из других источников", — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Европейский рынок на фоне высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на рынке. Цены на "голубое топливо" в Европе резко выросли в последние месяцы — 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы торгуются около 1000 долларов, но это все равно вдвое дороже, чем было еще в начале августа.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия полностью исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса.

Быстрое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) влечет за собой определенные риски, поскольку эти источники могут быть непостоянными, нужны резервы, также заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.

"Чем больше мы внедряем возобновляемые источники в нашу энергосистему, тем более создаем рисков, так как они могут быть непостоянными", — сказал он, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

В частности, среди подобных рисков Пуянне отметил отсутствие ветра в Европе. "Это ведет к меньшему производству электроэнергии от возобновляемых источников энергии, нужны резервы", — сказал глава Total.

"Энергетика должна быть чистой, но прежде всего, она должна быть надежной", — поддержал его гендиректор британской BP Бернард Луни, выступая на той же сессии.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.