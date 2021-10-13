КИШИНЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Путин рассказал, к чему приведет резкий скачок цен на энергоносители

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжаются. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. По инициативе кабмина была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить проблемы в сфере энергетики.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны", — заявил Спыну.

Он пояснил, что следующим шагом властей, если власти не смогут решить кризисную ситуацию, может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако кабмин надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом". При этом Спыну заявил, что правительство допускает сценарий, по которому с 1 ноября у страны не будет контракта с "Газпромом" или газ будет поставляться в недостаточном объеме.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство разработает меры по компенсации для граждан из-за роста цен на газ в холодный период года. Принято решение о выделении мазута из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.