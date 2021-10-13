МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 5 по 11 октября выросла на 6 копеек, до 48,96 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 50,69 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Росстат отметил замедление недельной инфляции в России

На неделе с 28 сентября по 4 октября Росстат также отмечал небольшой рост розничной цены на бензин и дизельное топливо.

По данным службы, за минувшую неделю средняя цена на бензин Аи-92 выросла на 5 копеек, до 46,02 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 49,84 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,66 рубля за литр, увеличившись на 6 копеек.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 53 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане — на 0,7%, Симферополе и Чите — на 0,6%. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано во Владикавказе, Йошкар-Оле, Казани, Новосибирске, Саранске, Ульяновске и Чебоксарах — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

Производство бензина в России с 4 по 10 октября снизилось на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей, до 737,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,7%, до 1,497 миллиона тонн.