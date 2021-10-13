МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 13 октября возобновил участие в суточных торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщили РИА Новости в компании.
Ранее о возврате "Газпрома" к торгам газом на бирже с поставкой "на сутки" сообщили СМИ со ссылкой на неназванный источник.
"Газпром" действительно возобновил с 13 октября 2021 года участие в торгах газом на СПбМТСБ в режиме поставок "на сутки", — подтвердили в пресс-службе "Газпрома".
В компании отметили, что все поставщики газа, включая "Газпром", имеют равные условия для работы на биржевом рынке и принимают решение об участии в торгах, исходя из наличия необходимых ресурсов газа и текущей рыночной конъюнктуры.
"Компания и в дальнейшем планирует свое участие с учетом указанных факторов", — заключили в компании.
https://1prime.ru/energy/20211013/834955945.html
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