МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 13 октября возобновил участие в суточных торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщили РИА Новости в компании. Минэнерго США прогнозирует волатильную цену на газ

Ранее о возврате "Газпрома" к торгам газом на бирже с поставкой "на сутки" сообщили СМИ со ссылкой на неназванный источник.

"Газпром" действительно возобновил с 13 октября 2021 года участие в торгах газом на СПбМТСБ в режиме поставок "на сутки", — подтвердили в пресс-службе "Газпрома".

В компании отметили, что все поставщики газа, включая "Газпром", имеют равные условия для работы на биржевом рынке и принимают решение об участии в торгах, исходя из наличия необходимых ресурсов газа и текущей рыночной конъюнктуры.

"Компания и в дальнейшем планирует свое участие с учетом указанных факторов", — заключили в компании.