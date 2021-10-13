МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе в среду выросли в цене на 10%, завершив вторую торговую сессию подряд ростом, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Путин рассказал, к чему приведет резкий скачок цен на энергоносители

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1055,5 доллара за 1 тысячу кубометров, демонстрируя умеренный рост в течение дня, к закрытию цена выросла до уровня 1132,3 доллара, что на 10,1% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1030 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после заявления президента Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители. Стоимость фьючерсов на газ после достижения 6 октября исторического максимума — в моменте 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряла больше 600 долларов, а затем за несколько дней снизилась до почти 1000 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.