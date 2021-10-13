МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост цен на бензин по итогам года планируется на уровне, близком к инфляции, сказал РИА Новости замглавы Минэнерго России Павел Сорокин на полях форума "Российская энергетическая неделя". Путин спрогнозировал цену на нефть

"Будем смотреть, какая будет цена на рынке, это зависит от котировок, от различных параметров, от демпфера, от цены на нефть… У нас есть задача — по итогам года быть близкими к инфляции. Мы планируем, что по итогам года темпы роста цен на бензин будут близкими к инфляции", — отметил он.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России в сентябре снизилась на 0,4% по отношению к августу, а с начала года он подорожал на 6,2% при инфляции 5,3%.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.