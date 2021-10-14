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Новак: "Газпром" в этом году может достичь рекорда по добыче газа
Энергетика
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"Газпром" в текущем году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа, заявил в ходе Российской энергетической недели вице-премьер России Александр Новак. "Мы в этом году будем... ПРАЙМ, 14.10.2021
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром" в текущем году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа, заявил в ходе Российской энергетической недели вице-премьер России Александр Новак.
"Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объёмы добычи газа, который "Газпром" добывает",- сказал он.
Он добавил, что компания полностью исполняет обязательства по всем контрактам.