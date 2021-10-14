МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Газпром" в текущем году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа, заявил в ходе Российской энергетической недели вице-премьер России Александр Новак.

"Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объёмы добычи газа, который "Газпром" добывает",- сказал он.

Он добавил, что компания полностью исполняет обязательства по всем контрактам.