МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия подумают о координации на газовом и угольном рынках, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Путин не принимал решений по поставкам газа "Роснефтью" в Европу

"Мы в рамках нашей встречи двусторонней (с Саудовской Аравией — ред.) сегодня обсуждали и пришли к такому моменту, что было бы неплохо подумать", — ответил Новак журналистам на вопрос о потенциальной кооперации на мировом газовом и угольном рынке.

На газовом рынке существует международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа, — Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа. При этом генеральный секретарь ФСЭГ ранее говорил, что у объединения нет задачи регулировать газовый рынок по аналогии с нефтяной организацией ОПЕК.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.