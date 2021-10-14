МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Минэнерго России и министерство сталелитейной промышленности Индии подписали соглашение, направленное на увеличение поставок коксующегося угля до 40 миллионов тонн в год, сообщило Минэнерго РФ. "Интер РАО" увеличивает поставки в Эстонию и Латвию более чем на треть

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх на Российской энергетической неделе подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области поставок коксующегося угля.

"Соглашение направлено на увлечение поставок коксующегося угля для металлургии до 40 миллионов тонн в год. Сейчас в Индию мы поставляем порядка 8 миллионов всех видов углей", – отметил Шульгинов.

Добавляется, что документ также будет стимулировать предприятия России и Индии в освоении угольных месторождений, развитии угольной логистики и инфраструктуры, продвижении НИОКР в производстве, обучении и подготовке кадров для угольной промышленности Индии.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.