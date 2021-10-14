ЛОНДОН, 14 окт — ПРАЙМ. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem.
"Daligas Limited, обслуживающая около 9 тысяч потребителей газа, прекратила торговлю", — говорится в сообщении.
Согласно заявлению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компании с рынка.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.
C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.
https://1prime.ru/energy/20211014/834963079.html
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