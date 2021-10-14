ЛОНДОН, 14 окт — ПРАЙМ. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem. В Молдавии призвали жителей экономить топливо

"Daligas Limited, обслуживающая около 9 тысяч потребителей газа, прекратила торговлю", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компании с рынка.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.

C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.