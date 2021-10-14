МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Сербское минэнерго рассчитывает, что до конца года заключит новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в страну, рассказала журналистам глава министерства Зарина Михайлович. В Молдавии призвали жителей экономить топливо

"Текущий контракт действует до конца этого года, поэтому до конца этого года у нас будет новый контракт. Я спокойна насчёт этого", — сообщила она в кулуарах Российской энергетической недели.

Она пояснила, сейчас ведутся переговоры об условиях этого контракта, то есть о цене и объемах поставок.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что надеется сохранить стоимость поставок газа в 270 долларов за тысячу кубометров.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.