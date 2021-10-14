БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Импорт газа из России в Евросоюз по трубопроводам во втором квартале вырос на 5%, а из Норвегии — упал на 11%, говорится в отчете Еврокомиссии по газу за второй квартал. В Евросоюзе сообщили о росте потребления и снижении добычи газа

"Импорт трубопроводного газа из России вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напротив, импорт из Норвегии снизился на 11% во втором квартале 2021 года год к году. Импорт трубопроводного газа из Алжира, продолжая тенденцию предыдущего квартала, продемонстрировал значительный трехзначный рост — на 223% во втором квартале", — говорится в нем.

Россия осталась основным поставщиком "голубого топлива" в ЕС. Доля трубопроводного газа из РФ в импорте Евросоюза составила 42% во втором квартале по сравнению с 41% годом ранее.

Доля Норвегии упала до минимума с середины 2015 года, оказавшись ниже 20%. При этом доля СПГ в импорте ЕС снизилась на 2 процентных пункта, но составила около 23%. Доля импорта трубопроводного газа из Алжира поднялась за год на 7 процентных пунктов — до 11%.

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Транзит российского газа в Евросоюз через Украину снизился во втором квартале текущего года на 13% в годовом выражении, говорится в отчёте Еврокомиссии (ЕК).

"Потоки газа, проходящие через Украину, были почти на 13% ниже, чем во втором квартале 2020 года, что означает более резкое падение, чем в предыдущем квартале, которое составляло 7%… Импорт через Украину по-прежнему снижался — даже во втором квартале по сравнению с очень низкой базой начала 2020 года", — говорится в нем. В Сербии уверены в заключении нового газового контракта с Россией

В то же время поставки через Белоруссию выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объём газа, идущий по "Северному потоку", сократился во втором квартале на 0,7%.

В целом во втором триместре "Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского "голубого топлива", его доля снизилась до 40% от общего импорта российского трубопроводного газа в ЕС с 42% годом ранее, а белорусский транзитный маршрут был вторым по важности, как и в предшествовавшем квартале, с долей в 27% после 23% годом ранее. А Украина стабилизировалась на третьем месте, обеспечив 26% от общего транзита российского трубопроводного газа после 32% годом ранее, но поднявшись с 22% в первом триместре нынешнего года.

В целом в первом полугодии объемы транзита по "Северному потоку" составили почти 30 миллиардов кубометров (минус 0,9% в годовом исчислении), поставки через Белоруссию достигли 20,5 миллиардов (плюс 24,5%), украинский транзит в Евросоюз составил 18 миллиардов кубометров (снижение на 10,3%).