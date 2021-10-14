МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа начинает сезон активной откачки газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE). Евросоюз отчитался о росте импорта газа из России

Так, по последним актуальным данным, которые доступны на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов.

Хранилища Европы, таким образом, вошли в сезон активного забора, будучи заполненными лишь на 78,14%. По данным на 13 октября за сутки они лишились 0,05 процентного пункта запасов, опустев до 78,09%. Это примерно на 14 процентных пунктов ниже, чем в среднем на начало сезона забора в последние пять лет (2016-2020 годы).

Европа в этом году перешла к нетто-забору газа из своих ПХГ примерно в тот же срок, что и в прошлом, когда активный сезон расходования газа наступил 12 октября, хотя обычно он начинается ближе к концу октября. Однако тогда, год назад, запасы в хранилищах были существенно выше.