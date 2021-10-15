МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В эту пятницу в Китае начинается реформа рынка электроэнергии. Острый энергодефицит вынуждает китайские власти принимать экстренные меры с целью предотвращения энергетического кризиса, который может разразиться предстоящей зимой. Пекин позволил энергетическим компаниям повысить цены на электроэнергию на внутреннем рынке, что, в конечном итоге, способно разогнать мировую инфляцию. Мышеловка. Энергокризис ворвался в Китай с другой стороны

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОДОРОЖАЕТ НА 20%

Согласно распоряжению Государственной комиссии по развитию и реформам (ГКРР), энергетическим компаниям разрешается повысить на 20% цены на электроэнергию, производимую на угольных ТЭС. Ранее разрешалось повышать цены только на 10% и снижать на 15% от установленного властями потолка цены.

Региональные правительства получили распоряжение ГКРР, согласно которому должны обеспечить расчеты между потребителями и поставщиками электроэнергии по рыночным ценам. В ГКРР полагают, что либерализация ценообразования позволит предотвратить монополизацию рынка и манипуляцию ценами.

От ТЭС власти требуют значительно увеличить выпуск электроэнергии, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны промышленных предприятий на фоне восстановления экономики после прохождения пика заболеваемости коронавирусом. Однако установленный потолок цен не позволял увеличить производство на государственных и частных ТЭС из-за подорожавшего угля. В ГКРР полагают, что повышение – пусть даже ограниченное – позволит значительно увеличить выпуск электроэнергии на ТЭС, которые несли убытки и были вынуждены сократить или остановить производство из-за стремительного роста цен на уголь в этом году.

Представитель ГКРР заявил, что "целью реформы является приведение в соответствие с рыночными реалиями спроса и предложения, чтобы облегчить работу энергетических компаний и обеспечить рост производства электроэнергии". В МВФ призвали центробанки внимательно следить за инфляцией

РОСТ PPI И МИРОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Фредерик Ньюманн, один из руководителей исследовательского подразделения банка HSBC, заявил в интервью агентству Reuters, что либерализация ценообразования в области тепловой энергетики обеспечит увеличение выпуска электроэнергии и приведет к сокращению случаев отключения электроснабжения, но это будет иметь негативное влияние на промышленное производство, предприятия малого и среднего бизнеса.

Однако Лара Донг, директор компании HIS Markit, уверена, что повышение на 20% потолка цен на производимую на угольных ТЭС электроэнергию недостаточно, поскольку не покрывает производственные издержки при текущих ценах на уголь.

Донг предупреждает, что повышение цен электроэнергию приведет к повышению индекса цен производителей (PPI) – важнейшего показателя, который позволяет оценить экономическое состояние страны – особенно в энергоемких отраслях промышленности.

Цены на уголь, который является самым востребованным видом энергоносителей и основой энергоемкой экономики Китая, напрямую коррелируют с показателем PPI. Рост PPI влечет за собой повышение показателя CPI (индекс потребительских цен) – важнейший показатель для оценки инфляции.

"Повышение цен на электроэнергию в Китае вызывает обеспокоенность, поскольку способствует росту инфляции во всем мире", — предупреждает Кевин Си, главный экономист по Азии в банке Commonwealth Bank of Australia.

Китай начинает реформу рынка электроэнергии перед началом отопительного сезона. Большинство экспертов уверены, что Китай погружается в энергетический кризис, вызванный нехваткой ископаемых видов топлива, прежде всего угля и природного газа. Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический рекорд

УГОЛЬ ДОРОЖАЕТ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

По официальным данным, доля угля в энергобалансе Китая в 2020 составила 59%. Благодаря развитию ВИЭ, атомной и гидроэнергетики за последние десять лет китайским властям удалось значительно сократить долю угля в энергобалансе страны – в 2010 году она превышала 70%.

Собственная добыча угля – энергетического и коксующегося – в Китае превышает 4 млрд т/г. По данным Государственного энергетического управления КНР, среднесуточная добыча угля в стране в прошлом месяце достигла 11,2 млн т – самого высокого показателя с февраля этого года. Но угля не хватает из-за быстрого спроса на электроэнергию после пандемии коронавируса. В сентябре потребление электроэнергии выросло на 6,8% относительно того же месяца 2020 года, достигнув астрономического показателя – 674,7 млн КВт-ч. Однако в январе – сентябре этого года рост потребления ускорился еще больше – на 12,9% в годовом выражении. Снижение темпов роста потребления объясняется ограничениями энергоснабжения, которые введены в большинстве провинций Китая.

Проблема усугубляется в связи с приближением зимы. Нехватку угля на внутреннем рынке компенсируют за счет увеличения поставок из-за рубежа.

В прошлом месяце поставки угля в страну достигли максимального объема в этом году. Согласно данным Reuters, в сентябре импорт угля в Китай выросли на 76% по сравнению с тем же месяцем годом ранее – до 32,88 млн т.

Быстро растущий спрос на уголь – не только в Китае, но и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии – вызвал скачек цен на импортные поставки. Январский фьючерсный контракт на энергетический уголь с поставкой в Женьжоу, где расположен крупнейший угольный терминал в Китае, подорожал до 1,640 юаней/т (свыше $254.44/т) – рекордный уровень за всю современную историю страны.