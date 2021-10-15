МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что заявления в России о росте транзита газа через Украину — манипуляции.

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Макогон утверждает, физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту.

"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа", — написал глава "Оператора ГТС Украины".