МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что заявления в России о росте транзита газа через Украину — манипуляции.
По его словам, Россия сокращала транзит уже три раза: 1 января с 186 миллионов кубометров в сутки до 124 миллионов кубометров, потом 1 сентября — до 109 миллионов кубометров и 1 октября — до 86 миллионов кубометров, после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки.
Макогон утверждает, физически транспортируется значительно меньше газа, чем по контракту.
"Такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, "Газпром" даже не использует те мощности, которые уже оплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа", — написал глава "Оператора ГТС Украины".
https://1prime.ru/energy/20211015/834968336.html
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