БРЮССЕЛЬ, 15 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Запасов газа в Евросоюзе должно хватить на предстоящую зиму, кроме того, Россия с ноября может нарастить поставки, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Запасы газа в ЕС росли хорошими темпами в последние недели, и при нормальной зиме у нас, вероятно, будет достаточно запасов", — сказал он.

Россию обвинили в газовых манипуляциях

Цены на газ в Европе растут несколько месяцев подряд, периодически устанавливая рекорды. Среди причин такой динамики — восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на газ, а также низкие уровни этого топлива в европейских хранилищах. Эксперты ранее отмечали, что увеличение поставок газа Европе могло бы смягчить ситуацию.

"Мы ожидаем, что поставки из России увеличатся в начале ноября, когда "Газпром", как объявил, завершит наполнение внутренних хранилищ газа", — сказал Хансен.

Сертификация газопровода "Северный поток 2", позволяющая начать прокачку газа по нему, вероятно, будет позже "с учетом нового правительства в Германии, которое сигнализирует о некоторых опасениях по поводу этого газопровода", отметил эксперт.