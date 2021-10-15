МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности, а призывы некоторых западных политиков его "остановить" — нерыночные элементы конкурентной борьбы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария. Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика — состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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"Все это — удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы. Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут. "Северный поток 2" — это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности", — написала Захарова.

Она добавила также, что "хорошо, что, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают".