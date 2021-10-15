МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Что касается взаимодействия властей внутри страны, то создана и начала свою работу межведомственная рабочая группа по развитию водородной энергетики в России. Также для этих задач создан научно-технический совет.

"Учитывая, что реализация проекта по развитию водородных технологий носит межведомственный характер, мы также создали систему управления проектом, которая позволит связать цели и задачи федеральных органов исполнительной власти, ученых и бизнеса и синхронизировать их усилия", — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия имеет значительные научно-технические заделы в области водородной энергетики. В стране есть уже более 20 проектов в области водородных технологий, ряд из них реализуют "Газпром", "Росатом", "Новатэк", "Роснано".