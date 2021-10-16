КИЕВ, 16 окт — ПРАЙМ. Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза: со 180 миллионов кубометров в сутки до менее 100 миллионов, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов, в этом году — 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".