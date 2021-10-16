КИЕВ, 16 окт — ПРАЙМ. Суточные объемы прокачки газа через Украину с начала года упали в два раза: со 180 миллионов кубометров в сутки до менее 100 миллионов, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Европейцам рассказали, хватит ли им топлива на зиму

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов, в этом году — 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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