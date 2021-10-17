МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина 24", что декарбонизация Европы будет выгодна и российскому "Газпрому", и Украине, передает РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" обсудил "Северный поток-2" с НАТО

Политик отметил, что мощность газотранспортной системы Украины составляет 145 миллиардов кубов газа, при этом суммарная мощность обходящих Украину газопроводов, построенных за последние 20 лет, достигает 180 миллиардов кубов ежегодно.

"Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее", — сказал Мураев.

В то же время, по словам экс-депутата, альтернативы российскому газу для Украины не существует, при этом к сегодняшнему дню на Украине сложилась катастрофическая ситуация с энергоресурсами — для успешного прохождения нынешнего отопительного сезона Украине недостает четырех миллиардов кубов газа, а в бюджете на эти цели не предусмотрены средства.