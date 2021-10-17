МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Населению Швейцарии может не хватить электричества этой зимой. Власти готовят уведомления населению и 30 тысячам компаний о возможной необходимости снизить потребление из-за перебоев с электричеством, пишет издание NZZ am Sonntag.
Правительство опасается, что в случае выхода из строя любой из крупных электростанций, страна будет обесточена на двое суток в период высокого спроса на электроэнергию. Ситуацию усугубит положение Швейцарии — у государства нет допуска на европейский рынок электроэнергии, а значит, на импорт она не может рассчитывать.
Согласно тексту уведомлений, правительство попросит в первую очередь население ограничить электропотребление. Потребители должны быть готовы к запрету использовать бассейны и системы кондиционирования воздуха и эскалаторов, по данным издания TOP Online. Промышленные компании попросят ограничить потребление в последнюю очередь.
По разным оценкам, если страна столкнется с нехваткой электроэнергии, потери составят до 4 миллиардов швейцарских франков в сутки.
https://1prime.ru/energy/20211017/834977429.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.