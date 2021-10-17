МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Населению Швейцарии может не хватить электричества этой зимой. Власти готовят уведомления населению и 30 тысячам компаний о возможной необходимости снизить потребление из-за перебоев с электричеством, пишет издание NZZ am Sonntag.

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Согласно тексту уведомлений, правительство попросит в первую очередь население ограничить электропотребление. Потребители должны быть готовы к запрету использовать бассейны и системы кондиционирования воздуха и эскалаторов, по данным издания TOP Online. Промышленные компании попросят ограничить потребление в последнюю очередь.

По разным оценкам, если страна столкнется с нехваткой электроэнергии, потери составят до 4 миллиардов швейцарских франков в сутки.