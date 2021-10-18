МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия сможет использовать ресурсы своей газотранспортной системы, включая газопровод "Северный поток — 2", для поставок в Европу водорода, рассказал в интервью "Коммерсанту" первый вице-премьер Андрей Белоусов. Немецкие нефтегазовики договорились совместно вкладываться в водород

По его мнению, водородные технологии и атомная энергетика — технологические преимущества России, а экосреда, в которой множество лесов и болот поглощают углерод, является природным преимуществом.

"Есть целый ряд технологий, в которых мир от нас отстает. Пример — это атомные и водородные технологии. Это очень большие возможности — например, спрос на водород колоссальный, уже сейчас это порядка 120 млн тонн в год", — отметил Белоусов и добавил, что по оценке правительства, РФ в течение 20 лет способна занять более 20% мирового рынка водорода.

Также он рассказал, что в пятницу на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики премьер-министр Михаил Мишустин отметил нацеленность правительства на создание мощностей по производству водорода и занятие существенной доли рынка водорода.

"У нас здесь есть преимущество — развитая инфраструктура и ресурсная база. Мы можем использовать нашу транспортную сеть, в том числе «Северный поток — 2», не только для прокачки газа, но и для водорода в смеси других газов. Большая перспектива и у технологий улавливания, переработки и хранения углекислого газа от промышленного и энергетического производства", — объяснил вице-премьер.

Основная проблема России, по его мнению, заключается в том, «как реализовать свою собственную долгосрочную повестку развития, опираясь в первую очередь на возможности, которые дает энергопереход нашей стране». При этом вице-премьер констатировал, что низкие темпы роста не позволяют решать социальные задачи, а значит, необходимо обеспечить устойчивое развитие с достаточно высокими темпами — как минимум 3%.