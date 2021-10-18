МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Нынешний энергетический кризис в Европе и в остальном мире обусловлен не геополитикой, а соечетанием некоторых других факторов, заявила РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон. Население Швейцарии власти готовят к энергетическому коллапсу

Так, по ее мнению, на ситуацию повлияли неожиданное восстановление спроса и борьба стран за энергетический рынок. Кроме того, поставщики газа переориентировались на Азию из-за более высоких цен в этом регионе.

"То, что происходит в Европе или в Китае, или в Океании, или в Латинской Америке, или в Северной Америке, — это сочетание неожиданности в виде возвращения спроса… Азия очень сильно увеличила спрос на газ. Это уводит рынок из Европы", — уточнила эксперт.

По словам генсека МИРЭС, свой вклад в развитие энергокризиса внесли также экстремальные погодные условия, к которым человечество до сих пор остается уязвимо.

Уилкинсон также отметила, что нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого и является новым явлением.