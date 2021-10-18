ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — ПРАЙМ. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения. Эксперт ждет снижения цен на фастфуд в России в долгосрочной перспективе

"Производитель возобновляемого дизеля Neste и Hesburger будут активно сотрудничать в сфере экономики замкнутого цикла. Отработанные кулинарные жиры из более чем 300 ресторанов Hesburger в Финляндии и странах Балтии будут переработаны для производства возобновляемого дизельного топлива", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежегодно рестораны данной сети в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров.

Таким образом сеть фаст-фуда сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90%. В России предложили по-новому маркировать фастфуд

При этом компании провели социальный опрос финнов, выяснив, что большинство (52%) считают применение мер по борьбе с изменением климата вне дома сложной задачей.

"Для борьбы с изменением климата необходимы конкретные действия и тесное сотрудничество между компаниями. Это сотрудничество с Hesburger является конкретным примером того, как взаимодействие может повысить устойчивость. В то же время наши меры по борьбе с изменением климата создают ценность для потребителей, посещающих рестораны Hesburger, поскольку масло, используемое для приготовления картофеля фри, можно повторно использовать в качестве сырья для возобновляемого дизельного топлива, чтобы сократить выбросы. Таким образом, мы можем предоставить потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения в Финляндии и в Балтийском регионе", — приводится в сообщении цитата представителя Neste Хэйди Пелтонен.