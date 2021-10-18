МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Одна из ключевых причин энергетического кризиса в регионе — "высокомерная" политика Европы и желание любой ценой перейти на зеленую энергетику. Об этом написал журналист Forbes Ариэль Коэн в своей статье для этого издания.

"Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", — отмечается в статье издания. Эксперт назвала причины энергокризиса в Европе

Россия же, по мнению Коэна, реализует свой "энергетический покер". Несмотря на то, что Forbes признал эффективность проектов Москвы (в том числе и "Северного потока-2" — прим. ред.), издание не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.

Коэн подчеркнул, что российская сторона "имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из складывающихся рыночных условий", так как из-за кризиса ЕС готова на любые поставки газа, даже по "возмутительным" ценам.