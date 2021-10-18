МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пул участников проектного финансирования "Арктик СПГ 2" полностью сформирован, финансовые институты из Европы решено не ждать, завил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Сформирован. Только расписаться надо", — сказал Михельсон на брифинге в рамках форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства", отвечая на вопрос, сформирован ли уже весь пул участников, учитывая сложности, связанные с финансовыми институтами из Европы.

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Бизнесмен при этом отметил, что еще летом французский банк Bpifrance заявил, что в течение месяца рассмотрит вопрос о своем участии в финансировании. То же самое сказало немецкое агентство Hermes. Однако до сих пор от них не было никакого решения, а сами институты ссылаются на то, что у них еще остается ряд вопросов по проекту.

"А какие вопросы? Ни одного вопроса не задано. Я считаю, что мы, естественно, ждать никого не будем. А я считаю, что они участвовать не будут", — подытожил он. По мнению Михельсона, такая позиция со стороны Европы связана не с желанием достичь "климатических целей", а с сиюминутными мотивами тех или иных политиков и представителей руководящих кругов.

В сентябре Михельсон говорил, что "Арктик СПГ 2" не испытывает трудностей из-за отсутствия поддержки от европейских государств, доля российских банков в его финансировании может быть увеличена до 60% с текущей трети, и привлечение займов однозначно удастся завершить до конца года.