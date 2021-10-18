Доля главы "Лукойла" Вагита Алекперова в компании увеличилась до 28,33%
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доля главы "Лукойла" Вагита Алекперова в компании составляет 28,33%, а ее вице-президента по стратегическому развитию Леонида Федуна — 9,32%, сообщается в проспекте эмиссии европейский облигаций "Лукойла".
"По состоянию на 30 сентября 2021 года президент "Лукойла" Вагит Алекперов и вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун прямо или косвенно владели или являются бенефициарами (в том числе, через семейные трасты и паевые фонды) 28,33% и 9,32%, соответственно, нашего акционерного капитала", — сообщает компания.
Алекперов и Федун — руководители и владельцы крупных пакетов акций "Лукойла". Ранее в апреле прошлого года "Лукойл" сообщил, что на Алекперова приходится 28,22%, а Федуна —9,28%.
https://1prime.ru/energy/20211018/834983901.html
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